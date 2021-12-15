60萬片竹篾、180株不謝之花，藝術家林靖格為「2021謝謝感恩節」公益嘉年華於大安森林公園打造《垂首的謝籃》，以傳統的竹編工藝將竹材化為柔美的花卉，在疫後時代傳達敬謝與感恩。

林靖格表示，竹材堅韌、耐久，而過去人們送禮多會將具祝福意義的花卉放置於竹編謝籃中，於是他將常民生活文化中的謝籃，直接轉化為柔美的花卉，透過花卉謝籃的形象，讓人們感受生命的蓬勃與感性。同時，林靖格也表示：「現代生活不太容易看到竹子對於生活的應用，我期望自己能補上現今缺失的部分，讓人們可以再次感受竹子的魅力。」

以垂首的謝籃為此次裝置作品的造型，林靖格表示是寄予諸多涵義，「但願我們能在動盪的大環境裡，感應與天地萬物有著相連相伴的生命力和創造本能，以既是垂首也是綻放的姿態，感謝疫情期間不懈付出、默默綻放的醫、護、警、消人員，以及每一個獨特又同為整體的你和我。」

為了此次作品要能長達7個月在戶外展出，林靖格表示颳風下雨或人為因素都會是嚴峻的考驗，為了維持作品狀態良好，他刻意以大量簍空竹片編織，產生交疊、穿透的視覺效果，並防止雨水積累、竹片發霉或大面積的風阻，也間接減輕作為花莖的金屬桿承重。

因製作上與傳統竹編相去甚遠，起初找不到竹工藝師協助而倍感不易，最終是一步步花時間精力培養出手作編織人員，林靖格認為這樣的過程也一如作品綻放自身潛能與生命力，希望每一朵不謝之花，也讓觀者鼓勵在生活中不懈的自己。