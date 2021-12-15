「迎接2022智慧城市展在高雄暨高雄市智慧城市推動委員會2021年會」15日在高雄展覽館登場。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

智慧應用在高雄已經是現在進行式，為讓民眾秒懂各局處推動智慧應用，高市府15日也以小劇場方式藉由年輕學子實際演出。（柯宗緯攝）

智慧應用在高雄已經是現在進行式，為讓民眾秒懂各局處推動智慧應用，高市府15日也以小劇場方式藉由年輕學子實際演出。（柯宗緯攝）

高市府迎接「2022智慧城市展在高雄」，15日在高雄展覽館舉辦智慧應用成果發表會，市長陳其邁指出，這是離開台北第一場最大的國際型5G AIoT應用服務展，城市智慧化是趨勢，同時是市場需求，呼籲大家快來投資高雄「賣」向國際。

陳其邁指出，高雄面臨城市轉型，所謂危機就是轉機，也是發展5G AIoT的絕佳機會，近年來藉由傳產企業如中油、中鋼、台電等，以大帶小方式協助新創公司，也藉由外部創新，來解決傳產智慧製造所碰到的困難，加速傳產數位轉型。

陳其邁強調，5G AIoT應用服務最重要的一個精神，就是碰到問題要解決，由需求帶動成長，才能讓應用服務往下走；市府致力於「open data」共享及應用，所有解決方案都需要資料支援，市府會在嚴守法規的分際上，和所有產業界共同來做，實踐5G AIoT在各領域的智慧應用。

國發會主委龔明鑫提到，很難想像1年半前，高雄還在討論要不要蓋「摩天輪」，如今誰會想到台積電真的會來高雄，但陳其邁做到了。他也誇讚，陳其邁時任行政院副院長，就看到數位轉型時代來臨，積極展開布局，而今台灣智慧城市要走向世界，高雄將扮演積極角色。

高市研考會指出，智慧應用在高雄已經是現在進行式，為讓民眾秒懂各局處推動智慧應用，昨市府也以小劇場方式藉由年輕學子實際演出，展示智慧交通、智慧農業、智慧觀光等領域應用，提供市民更方便的生活體驗。