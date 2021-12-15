講究時令節氣的農民曆在南台灣多數家戶中仍是必需品，屏東縣政府今年出版的創意農民曆中，以「野餐屏東」為主題，將24節氣與屏東各鄉鎮在地體驗、物產結合，藉由12項野餐提案，帶領民眾一同感受屏東與自然美好共存的模樣。

融入創意設計發行的2022農民曆與月曆，屏縣府順勢宣傳地方觀光與農特產。（林和生攝）

在草地鋪上野餐墊，品嘗萬丹紅豆餅；山頂擺上露營椅，沖上一杯原鄉咖啡；海邊放上躺椅，享受枋山芒果，野餐就是要chill！屏縣府研考處長黃國榮表示，搭上全台瘋露營，國境之南擁有得天獨厚山海景致，加上四季不同的鮮果特產，期待在新的一年，藉由一本農民曆，邀請遊客與屏東自然美好相遇。

屏縣府結合特產與景點發行的2022農民曆與月曆，順勢推廣地方觀光。（林和生攝）

除農民曆外，縣府更首次發行創意月曆，將季節變化及在地特色納入其中，並結合城市行銷，黃國榮說，屏東月曆每個月分是以不同植物作為主視覺，強調光影的構圖，勾勒出在地自然與人文風景，文青風格的表現手法，不僅表達新世代觀點，溫暖繪圖亦十分親近大眾。

他還說，經由細膩、質感設計，讓屏東創意月曆猶如藝術品般，帶領使用者深入了解在地豐富文化底蘊及自然人文魅力；此外，月曆背面明信片設計方式，讓使用者能一個月結束後，將屏東之美寄給遠方親友，傳達來自南國的思念與祝福。

農民曆與月曆皆採限量發行，黃國榮表示，各3萬份數量，以過去經驗2周內就會被索取完畢，即日起在屏縣府南北棟服務台、屏東太平洋百貨、環球購物中心屏東店、各國道服務區及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取，邀請全台民眾一起收藏屏東四季之美。