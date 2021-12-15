台東縣鹿野鄉舊台9線紫熹山莊附近，日前被民眾發現1隻梅花鹿逛馬路，由於擔心被路殺或危及行車安全，趕緊報警處理，耶誕節將屆，民眾打趣：會不會是耶誕老人的麋鹿迷路？

民眾說，13日晚間9點多循舊台9線經紫熹山莊附近時，發現1隻在逛馬路的梅花鹿，因夜間視線不良，擔心發生車禍，趕緊報警，他開車跟了一下子後，沒多久梅花鹿便隱入路旁草叢，不見蹤影。

鹿野鄉因早期曾有梅花鹿棲息而得名，目前包括鹿野鄉公所的梅花鹿公園、永安社區在武陵外役監獄旁的梅花鹿復育園區，和鹿鳴溫泉酒店等單位都有畜養。

不過據鹿野鄉公所表示，目前梅花鹿公園12隻鹿都還在園區內；永安社區總幹事廖中勳則指出，園區內的梅花鹿都是母鹿，當晚在舊公路散步的是公鹿，顯然不是他們園區的鹿。

此外，鹿鳴溫泉酒店公關羅紹平說，當天下午兩點多，那隻梅花鹿就曾跑到酒店園區內，酒店人員先用圍籬將牠圍起來，再幫忙找鹿主人，但沒有想到還是被牠逃逸，已通報台東縣政府農業處畜保科和派出所協助處理，而經過清點，該酒店14隻梅花鹿都在，所以也不是他們的鹿。

生態工作者林耿弘表示，梅花鹿是生性敏感的動物，根據影片該梅花鹿並沒有馬上逃跑，應該是畜養逃逸的可能性較大，建議相關單位應建立畜養資料庫，或是像如牛隻一樣打耳標，以便日後釐清責任。

台東縣政府農業處指出，目前尚未查到鹿的飼主是誰，已經派員了解中，若飼主未盡飼養之責而肇事，可能得面臨刑法過失傷害罪。