根據最新的「2021年施羅德退休大調查」，台灣投資人作退休準備時有三大慣性，即依賴儲蓄或定存、偏好固定現金流，以及對未來報酬率期望甚高。除此之外，調查也發現有超過九成的退休理財規劃者，未來兩年都會考慮投資永續商品。

值得注意的是，台灣人工作時間愈來愈長、退休年齡不斷延後，甚至沒有退休。再者，退休金的累積可能因為個人的人生變化而暫停，例如受到疫情衝擊造成工作停擺，使得退休準備不再呈現線性模式。施羅德投信總經理謝誠晃提醒，新型態退休模式下需有新的退休規劃。尤其低利率時代別手握過多現金，退休規劃需保有一定積極度，不妨以多元資產投資策略作為退休規劃工具。隨著全球政府監管、資金持續流入等動能推升，他看好永續商品會成為未來投資主流，建議作為退休準備的核心配置。

根據最新的「2021年施羅德退休大調查」，台灣投資人作退休準備容易陷入三大慣性。第一項慣性為理財項目偏保守，有81.4％退休準備者首選「銀行儲蓄或定存」作為退休理財工具，第二則是「保險保單」，占67.9％。第二項慣性是較重視退休後的現金流，有45.3％的退休準備者認為，退休後每月擁有固定現金流最重要；第三項慣性則是對未來報酬期望甚深，根據調查，投資人對未來五年的預期年均報酬率，有六成預期超過8％。

除此之外，調查也發現「永續」成為台灣投資人新偏好。有九成的退休理財規劃者，無論是否知曉2020年全球永續相關基金的績效表現，未來兩年都會考慮選擇永續商品或基金進行投資，其永續投資的主要誘因是期待長遠投資報酬率（65.6％）、支持永續議題（47.1％），與響應全球投資趨勢（46.4％）。進一步來看，曾經持有永續相關金融產品的投資人比例近六成、持續擁有的比例更是超過八成，永續投資已蔚為風潮。

然而，施羅德投信觀察，台灣已出現新型態的退休模式，若還是依照以往退休規劃方式，可能因此影響退休準備。首先，屆齡退休（55歲）工作人口逐年增加，顯示台灣人退休時間愈來愈往後延，甚至沒有退休。再者，退休金的累積可能會因為個人的人生變化而暫停，例如受到疫情衝擊而工作停擺，在疫情後才又工作；又或者30歲以下年輕人出國打工度假、女性在育嬰假後重返職場等等，使得退休準備出現非線性型態，因此隨著人生走向採取彈性、有進有出的理財，才是較有效率的退休金累積方式。

對此，謝誠晃建議，退休準備應該轉換思維，且更需要攻守兼「綠」。

攻略一是「積極度」。在通膨長期平均達3％以上之下，「利率低、放過多現金在銀行是個風險」。

謝誠晃指出，在施羅德投資的統計中，每增加10％現金、減少10％風險性資產投資，年化收益率就會減少0.42～0.51％，而退休規劃30年的時間當中，每多分配10％現金，獲利就損失13～16％。

攻略二則是「多元資產投資策略」。成功的投資歸功於正確的資產配置，而多元資產投資策略依靠多元布局和專家配置，就很適合退休理財規劃。從過去多元資產指數回測發現，平均年化報酬率約有7％以上，持有超過五年都有正報酬。

隨著永續投資形成新的浪潮，謝誠晃認為，永續投資將持續成為未來投資潮流，主要來自四大動能。第一，政策監管，如聯合國與歐盟建立永續投資規章；第二，納入主權基金，主權基金已陸續將ESG納入投資評估中；第三，資金流入，全球ESG永續基金規模連4季創新高；最後，則是投資人關心的績效，MSCI世界ESG指數在13年當中有10年優於股市。

新退休型態與新永續浪潮帶來「雙新」趨勢，退休規劃更需要攻守兼「綠」，以創新、未來、永續的主題投資進攻，同時以控波動、月配息、高效率的產品穩守，才是新時代下的有效退休規劃術。