美國NASA於60年前設下目標，3年前發射帕克太陽探測器，如今探測器成功飛掠日冕，即太陽大氣的最外層，成為第一個「接觸太陽」的探測器，要對粒子和太陽磁場進行採樣。

美國國家航空暨太空總署（NASA）科學任務局（Science Mission Directorate）副署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）透過聲明表示：「帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）『接觸太陽』，對太陽科學來說是重要時刻，也是真正了不起的壯舉。」

他說：「這個里程碑不僅讓我們更深入瞭解太陽的演化和（太陽）對我們太陽系的影響，還讓我們更瞭解我們的恆星，也讓我們對宇宙其他恆星有更多認識。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，NASA今天在路易斯安那州紐奧良市的2021美國地球物理學會（American Geophysical Union）秋季會議上發布上述聲明，並將研究結果刊登在期刊「物理評論快報」（Physical Review Letters）上。

帕克太陽探測器2018年發射，並開始要愈來愈接近太陽環繞。包括帕克太陽探測器命名根據、天體物理學家帕克（Eugene Parker）在內的科學家們，想要回答關於從太陽吹出的太陽風、將高能粒子噴散到整個太陽系的基本問題。

日冕比太陽實際表面還要熱得多，帕克太陽探測器可能可針對原因提供見解。日冕最高溫處為100萬K（約攝氏100萬度），太陽表面溫度約為6000K（約攝氏5727度）。

帕克太陽探測器已經揭開關於太陽的驚人發現，包括2019年發現太陽風中被稱為「折返現象」（switchbacks）的磁性鋸齒狀結構。

如今，由於帕克太陽探測器最新一次近距離接近太陽，探測器幫助科學家判定這些折返現象源於太陽表面。

在帕克太陽探測器完成任務前，將在7年的時間內近距離接近太陽21次。探測器將在2024年以距離太陽表面約628萬公里的範圍內繞行，比最鄰近太陽的星球水星還要近。

帕克太陽探測器最接近太陽時，厚達11.5公分左右的碳複合材質防護罩將抵抗接近攝氏約1371度高溫。不過，探測器內部和儀器屆時將維持舒適的室溫。

馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）人員、帕克計畫科學家拉瓦菲（Nour Raouafi）在聲明中表示：「帕克太陽探測器飛得離太陽這麼近，能感應太陽大氣中以磁力為主那層的情況，即日冕，這是我們以前無法辦到的。」

他說：「我們在磁場數據、太陽風數據和影像中看到進入日冕內部的證據，我們可以看見探測器飛掠日全食期間能觀測到的日冕結構。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101215