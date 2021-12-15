外送服務在近幾年相當盛行，有網友近日發現，Uber Eats推出了「優先」的新功能，只要多花12元，外送員取餐後將直接前往消費者的送餐地點，似乎是能比別人更快拿到餐點，貼文引起討論，不過有人發現，他的「優先」功能卻要36元。

一名網友在PTT上發文，他老婆昨天(14日)發現Uber Eats外用APP竟然有新功能，好像只要加價12元就可以優先配送，原PO好奇，是加價後司機會騎特別快？還是開任意門到你家？

原PO表示，Uber Eats推出的「優先」功能，感覺是一個坐頭等艙的概念，並詢問鄉民是否已經有使用心得，「有人用過覺得餐點特別好吃的嗎？跟一般的無加價訂單差在哪呢？」。

Uber Eats推出了「優先」的新功能，不過有網友實測後發現，跟原PO的12元不同，則是36元。（圖／翻攝自PPT）

貼文引起熱烈討論，不過有網友實測後發現他的「優先」是要加價36元，而不是12元。原PO看了開玩笑說，「真好，三倍價會有三倍速度嗎？我可以用60元叫外送員飛過來嗎？」。

其他網友則表示，「加價後，外送仔的車禍機率也會提高嗎？」、「如果原本就是第一順位的話，白給12塊」、「應該就這單只送你吧？不夾單、不疊單」、「聽朋友說，一樣疊單喔」、「大家都加價，那誰才是優先？」、「不曉得外送員收入會不會因此增加，如果優先配送是不疊/夾單，只限定接那一單，那速度的確會快」。