市議員賴義鍠質詢說，綠營從中央到地方都在恐嚇台中市民，建議市府要站出來，為市民發聲。(陳世宗攝)

四大公投進入最後廝殺！國民黨市議員賴義鍠15日質詢說，很多環團及公民團體近期都站出來支持護藻礁，他們絕不認同若公投通過，中火就要多燒500萬噸煤炭的恐嚇手段，建議市府要站出來為市民發聲。市長盧秀燕建議，中央可以做出相關宣誓，不會因藻礁公投過了就增加燃煤，變相懲罰台中市民，如果真的這樣做，台中市民也不會同意。

台中市議會15日進行第3屆第6次定期會市政總質詢，賴義鍠關心珍愛藻礁公投案，強調保護生態也要抗空汙。綠營從中央到地方都在恐嚇台中市民，如果護藻礁過了，中部火力發電廠就要多燃燒500噸的煤炭，很多環團、公民團體近期都站出來支持護藻礁。

賴義鍠說，環團表示絕不認同若公投通過，中火就要多燒500萬噸煤炭的情形發生，我們手上這張公投票將決定7600年藻礁的命運；建議市府要站出來，為市民發聲，保護台灣特殊的地景，這樣才是真正的台灣價值，12／18日投下贊成留下藻礁、三接遷址。

盧秀燕說，她正向看待中央執政當局對台中市民都一視同仁，中央疼愛北部市民，核電二廠1號機今年已提早停用，她相信中央也會同樣愛護台中市民；建議中央可以做出相關宣誓，不會因為藻礁公投過就增加燃煤，變相懲罰台中市民，如果真的這樣做，台中市民也不會同意。

盧秀燕強調，藻礁生態需要經過萬年才能生成，人的生命一百歲就很難得，藻礁是萬年，若被破壞就沒有了，人類為了能源做建設也不能破壞生態、不能破壞生物、不能破壞環保；政府要想出辦法儘量做到兩全其美。在此情形下，也不要因為藻礁公投過就來增加燒煤。不管是哪個城市的民眾，大家的健康都同樣可貴。