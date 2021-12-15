中市文化局今年在地特色創意教案甄選，以社區營造成果與地方文化館為主題，有8件獲優良創意特色教案。文化局15日表示，獲優選的「中工校園週邊下橋子頭產業與聚落變遷」教案是台中高工師生以中市南區的「台灣火柴故事館」出發，走入社區認識台灣「番仔火」產業發展興衰，親身體驗所地的產業及歷史故事。

台中市文化局表示，中市自2010年縣市合併後推動社區營造，各博物館與地方文化館均是珍貴知識寶庫，必須轉譯應用及傳承給下一代，今年在地特色創意教案甄選，選出高中至國小優良創意特色教案3件優選、5件佳作，並將補助獲獎教案到社區或地方館舍實際進行校外教學。

台語「番仔火」的火柴，已被在現代生活中消失， 1938年日本人在台中市南區成立「台灣燐寸（火柴）株式會社」，為台灣第一家火柴工廠，戰後改名為「台灣火柴」公司，隨著火柴漸被取代而拆除，中市南區號稱為「台灣火柴」的故鄉，南區公所在2012年成立「台灣火柴故事館」。

「賣火柴的小男孩—中工校園週邊下橋子頭產業與聚落變遷」教案，由台中高工老師鄭伉妙帶領化工科高一學生，深入社區認識火柴產業發展的興衰。

鄭伉妙表示，火柴是台灣早期民生重要的生活用品，台灣火柴股份有限公司更是火柴重要生產基地，教案從南區「台中火柴故事館」出發，認識台灣早期產業發展和對地方生活文化的影響，並走訪社區與校園的排水溝，透過實際戶外踏查，引領學生對生活區域的深入探索和學習。

參與教案的學生也說，以前不曾留意到學校周邊的社區生活事物，原來蘊含如此豐富的知識和有趣的故事，獲益良多。