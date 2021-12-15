歌壇才子王力宏今早才爆與嬌妻李靚蕾8年婚姻生變，下午他親自上臉書發文，認了兩人離婚，已經遞交文件申請，消息一出震驚各界，事實上在2013年，王力宏是突然公開認愛圈外人李靚蕾，外傳他跟女方自小相識，李靚蕾當他粉絲熬了10年，最終終於成了他的妻子，這個勵志的浪漫傳說，隨著兩人婚姻破局，只能遺憾追憶。

王力宏出道多年來，跟許多天后傳過緋聞，但始終沒有定下來，卻在2013年公開認愛李靚蕾，並且很快就宣布結婚，由於女方是圈外人，讓人更加好奇她的來歷，而跟他過往的緋聞對象不同，李靚蕾出身良好，是哥大高材生，事後王力宏進一步吐露跟老婆的戀愛史，是透過在美國的家人介紹，兩人在交往前已認識有十多年。

王力宏吐露跟李靚蕾老早就相識，推算時間，他從李靚蕾還是個十幾歲的「蘿莉」時就認識她，李靚蕾之後更被起底她是台日混血兒，有個日本名字「西村美智子」，而早在王力宏宣布婚訊的前幾個月，他到英國牛津演講，當時被發現身旁有個知性正妹一直緊跟著，就是李靚蕾，只是外界都以為她是隨行工作人員，直到後來才知道當時她是「愛相隨」。

李靚蕾被起底身家不凡，不但是台日混血美女，還是哥大畢業的高材生，符合王家對媳婦的期待。(中時資料照片)

還盛傳王力宏對於李靚蕾的身分，曾對外堅稱她是「粉絲」，也就是說她當粉絲當了十多年，最後竟是成為天王嫂，這傳說被外界津津樂道，成了粉絲圈的勵志傳說，只是兩人結婚8年、生了2女1子，終究無法走到最後，王力宏低調表示自己在婚姻中有很多不足的地方，兩人決定分開，是因為對未來的生活方式有不同的想法與規劃，但不當夫妻仍是一家人，懇請外界給予隱私及空間，目前離婚手續正在辦理中。