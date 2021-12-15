外傳能源轉型會使每戶電費增加3萬元一事，經濟部15日表示，這是由2019年開始，就已多次澄清的錯誤訊息。所謂每戶電費上漲3萬元錯誤，是將能源轉型過程中，累積多年的成本，扭曲為都由用電量占比不到兩成的民生用電來當分母，刻意誇大計算數字製造恐慌，是數學算錯的錯誤訊息。

經濟部指出，考量既有核一二三廠最後除役期期程為2025年，本就與總統任期無關。電源開發需要長期規劃，因此能源局於今年5月發布最新全國電力資源供需報告，長期電源開發規劃已擘劃至2027年，從2026年起，再生能源發展目標設定為太陽光電每年增加1GW、離岸風電每年增加1.5GW，並非只處理2025年能源規劃。

經濟部說明，國內使用核能，都要面對核廢料處理的難關。舉例來說，核二一號機原可運轉到今年年底，卻因為燃料池滿，核廢料無處存放難以繼續。但新北市擔心乾式貯存設施變成永久存放核廢料的地方，因此不同意核發乾式貯存設施的施工許可。歷任新北市長，包括現任侯市長的為難，經濟部也了解，更凸顯核廢料處理的高度困難，應由中央地方以民主方式討論處理。

經濟部再次表達，能源轉型主軸「展綠、增氣、減煤、非核」，其中發展綠能的成本，隨著未來再生能源隨技術進步，每度價格會持續下降，以目前競標風場每度電價為2.2～2.5元，已低於平均電價每度2.6253元。而電價攸關國計民生，目前已有包含每次電價漲跌幅限制不超過3％、住宅用電330度以下不調漲（約七成的民生用戶）以及電價穩定機制，且相關調整都會經產、官、學及消費者代表組成的電價審議會充份討論，秉持「照顧民生、穩定物價、節約能源」等原則，能源轉型會確保電價影響在可負擔的範圍之內，不會發生電費徒增3萬元的情形。