拾金不昩不稀奇，台中太平日前發生「拾『尿布』不昧」真人真事；一名年輕男駕駛開車返家途經中興路沿線，忽然發現前方1位女騎士機車踏墊掉落1包尿布，想要上前提醒時，女子已不見蹤影，也身為人父的他有感1包尿布也是辛苦錢買的，所以就趕緊拿到附近派出所，請求警方的協助要物歸原主。

黃姓女子到派出所領回尿布，非常感謝張姓男子的熱心協助，也對警方為民服務大讚肯定。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

張姓男子日前下午4點多開車到太平警分局太平派出所報案，他自稱開車返家途中，發現1位女性機車騎士腳踏墊掉落1包幼童尿布，尿布上還寫有幼童的姓名，因自己生為人父，有感1包尿布也是辛苦錢買的，希望警方可以協助找回失主。

員警得知後擷取男子車上的行車紀錄器，但因為自小客與機車距離有些遠，無法清晰確認車牌，機警的員警隨即調閱路口監視器交叉比對，查詢後得知機車車牌也連絡車主前來領回。

黃姓女子到派出所時表示，自己到家後才發現剛買的尿布不見，也不知掉在何處，對1包尿布的遺失是否能找回也不抱持希望，但忽然接到警方通知時也非常驚訝，非常感謝張姓男子的熱心協助，也對警方為民服務大讚肯定，感性的直呼「台灣最美的風景就是人！」