行政院副院長沈榮津9日邀集法務部、公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消費者保護處成立「物價聯合稽查小組」（報系資料照）

針對近期民生餐飲頻傳漲價情事，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷，行政院指示法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，法務部15日表示，將自下周起針對已漲價具指標性之連鎖品牌業者，列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳等。並強調若有不合理漲價作為，將速查嚴辦。

行政院副院長沈榮津於14日「穩定物價會議」中指示「物價聯合稽查小組」於下週起針對近期已漲價且具指標性之連鎖品牌業者，進行全面性稽查行動。

法務部表示，「物價聯合稽查小組」將請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價之合理性。另外，「物價聯合稽查小組」除追查餐廳消費端，還會依食材供貨管道向上追溯到供應商、通路商、生產端，以找出不合理漲價或聯合壟斷的廠商。

法務部強調，若查證業者涉有《公平交易法》第14條聯合行為、第25條欺罔行為或《刑法》第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦，並以罰鍰或刑罰來嚴懲不法。

法務部表示，「物價聯合稽查小組」是由法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等部會單位組成。

法務部呼籲廠商、業者基於社會責任，配合政府穩定物價政策，切勿貪圖營利而觸法。政府勢必以具體行動及決心，維護國內民生物價穩定，讓人民能夠過好年。