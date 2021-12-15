新北市長侯友宜公投千字文引發各界揣測，他今被媒體問及「外傳春節過後會宣布放棄2022直攻2024」，侯友宜對此回應直呼「大家想太多了」，他強調，對公投的態度是他3年前選舉的承諾，只是把當年行動再度跟市民報告而已，不要想太多。對此，媒體人韋安分析認為，春節直攻總統的說法，完全是「陰謀論」，看「甩鍋」侯無法成功，就用這種「說法」，來扭曲侯對公投的態度。

對外界傳言他要直攻大位，侯友宜直呼「想太多」，他只是想全力守住這塊寶地，找回台灣每個人善良、純樸與團結的心， 他當警察一輩子，就是努力好好做事，用這個信念守護人民，他只是把當年行動再度跟市民報告，不要想太多。

被問及公投會不會去投票，侯友宜表示，投票本來就是他該盡的責任；至於會不會擔心投票率太低，讓侯關心的反萊豬公投不過關，侯友宜說，選委會要求新北協助宣傳，新北市依法行政都會去做。他也重申，公投是就事論事，把事情經過，透過科學、理性論辯，最後由人民作主決定，自己是兌現3年前選舉諾言，並把公投核心價值再度做一次闡述。

對此，韋安15日在臉書發文分析，「侯友宜春節後宣佈直攻總統」的傳聞，完全是「陰謀論」。部分人士「甩鍋」侯友宜，眼見無法成功，就用這種「說法」，來扭曲侯對公投的態度，「經理性科學論證後，由人民作主的核心價值」的正當性。「對人不對事」，真是無所不用其極。弄不倒侯友宜，有人就來放話亂他。道理講不就過他，就「玩陰的」嗎？