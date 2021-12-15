已故作家尉天驄2019年曾重新整理其生涯唯一小說集《到梵林墩去的人》，並在久病之際親自出席新書分享會。遺憾的是，半年後的年底12月17日，尉天驄與世長辭。留下的新版《到梵林墩去的人》，值其逝世2周年，聯合文學出版社舉辦《對遠方的追尋‧讀劇活動》，邀請資深廣播人李若梅，以及專業劇場演員樊光耀、呂名堯等，以讀劇形式演出。

今年，寓居法國的尉天驄之子、畫家尉任之先生在整理資料時，發現一部尉天驄未發表的獨幕劇本，風格近似〈到梵林墩去的人〉，創作時間亦屬同時期，正是1966年創辦《文學季刊》之際，作家處於小說創作爆發期，陸續在該刊發表了小說〈大山〉、〈到梵林墩去的人〉；據悉，劇本〈遠方〉原計畫刊登於《文學季刊》第一期，但同期已有〈大山〉，因此，〈遠方〉迄今未曾面世。這個捎自遠方的消息，彷若尉老師傳來的瓶中信。

讀劇活動將首度曝光尉天驄遺作〈遠方〉，於17日晚間7點半在舊香居舉辦，免費入場聆賞。