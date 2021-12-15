王姓男子為挽回分手女友感情，卻遭對方封鎖通訊軟體且避不見面，一氣之下竟到女方住處，持汽油朝對方潑灑，所幸遭一旁友人制止，才避免一場憾事發生，屏東地院法官審酌後依殺人未遂罪，一審判處5年4月徒刑，可上訴。

判決指出，王男在前女友將他LINE封鎖後，直接到加油站購買汽油，並傳訊給共同友人說，「要跟她同歸於盡」等訊息，並於深夜前往女方住處外，見她返家，便打開容器朝前女友頭頂潑灑而下，並伸手至褲子口袋內掏取打火機欲點火。

一旁男性友人見狀隨即出手制止，所幸未擴大傷害，僅造成女方雙眼及雙耳疼痛。王男向法官辯稱，當時自己喝酒醉，不知傳訊的內容。但承審法官認為，他在案發期間可前往加油站購買汽油，再到女方住處等候超過1小時，顯仍具備處理事務能力。

所幸當時有其他人出手制止，但此舉已造成女方生命危險，心中也產生莫大恐懼，且犯後矢口否認殺人未遂犯行，所為實不足取。