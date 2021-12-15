櫃買中心表示，偉康科技（6865）在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，偉康科技公司成立於1998年5月間，董事長兼總經理為連泓鈞，主要經營業務是資訊軟體服務，送件時資本額為1億3000萬元。偉康科技公司2020年業績，營收2億9002萬元，稅前盈餘5054萬元，每股盈餘8.64元。

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