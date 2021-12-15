偉康科技15日申請登錄興櫃 17:002021/12/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，偉康科技（6865）在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，偉康科技公司成立於1998年5月間，董事長兼總經理為連泓鈞，主要經營業務是資訊軟體服務，送件時資本額為1億3000萬元。偉康科技公司2020年業績，營收2億9002萬元，稅前盈餘5054萬元，每股盈餘8.64元。 《熱門族群》前景續旺 ABF載板三雄回穩 《光電股》太極雙題材 營運向陽 #偉康 #櫃買中心 #科技公司 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠東巨城和SOGO新竹店、天母店 周年慶皆創歷年新高 14:222021/12/15 生活 《盤中解析》電子奮起 17600不退讓 11:082021/12/15 財經 嘉縣振興方案第二波抽獎 抽出170名幸運兒 14:322021/12/15 生活 台塑生醫退出聯亞藥董事會 04:102021/12/15 產業特刊 《櫃買市場》寶緯上櫃案過關 VHQ-KY16日起停止櫃檯買賣 08:012021/12/15 財經 美國16日下重手 制裁中國半導體、科技、生技公司 16:382021/12/15 財經 歐買尬進軍NFT 拓營運版圖 04:102021/12/15 產業．科技 1分鐘讀財經》英特爾狠搶3奈米要求比照蘋果 台積電霸氣回4字 08:242021/12/15 財經 曾戀梁朝偉淪三角關係 古裝第一美人息影55歲近照曝光 11:472021/12/15 娛樂 准開視訊股東會 敏感公司設條件 04:102021/12/15 金融．稅務 漢來美食疫情受害 25檔股價創今年新低 16:232021/12/15 財經 財經熱門新聞 比特幣核彈爆了？大暴殺30％後 專家斷言「驚人地板價」 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。