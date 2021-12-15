三接藻礁的問題，三三會長林伯豐15日指出，如果有核電，也就解決了，「台灣的自然生態，一定要好好保護，這是我們留給下一代的資產。」

三三會15日召開例會並邀請台經院長張建一就「2022年國際經濟情勢展望：機會與挑戰」進行專題演講。林伯豐會後接受媒體訪問時指出，1218公投，對企業應該是能源問題比較重要，對核四要不要重啟，要用科學數據、安全數據來判斷。

他認為，依目前的能源政策，台灣會缺電，而且電價會提高，加上面對COP26氣候變遷的減碳共識，都是國家必須思考的問題，核電能不能用，是能源問題，核四能不能重啟，則是科學與安全數據的問題。

同樣的，林伯豐指出，萊豬也應該用科學依據與標示方式來進行，標示的部分應該要用科學與數字來解析，萊豬在美國不到5％，台灣不應該進口萊豬，但是可以進口沒有萊劑的美豬，萊豬與美豬是兩回事。

對萊豬公投是否影響台灣加入CPTPP，林伯豐指出，台灣的地位形勢這麼重要，只要利用我們的優勢、優點，用台灣的利益交涉的話，是有辦法的，「不要被大國牽著鼻子走。」

林伯豐強調，我們是經貿大國，必須要加入經貿組織，只要政府以人民的利益，台灣的利益為優先考量，「我們就支持。」