勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘15日指出，雖然目前各地間尚未有一致性的做法，但台灣各區國稅局已依據OECD指引並參採國際查核趨勢，落實採用分析工具以展開資金借貸及背書保證等交易合理性查核，企業應多加留意。

國際經濟合作組織（OECD）日前發布資金交易移轉訂價分析的最終指引報告，做為移轉訂價指導原則。

若觀察目前台灣企業對於關係人間資金借貸與背書保證的揭露與驗證合理性，在「關係人間資金借貸」上，主要會依據資金提供方或使用方向銀行借款之利息為參考而向關係企業計收，並於稅務查核時以銀行之借款利率作為可比較資料。

而在「關係人間背書保證」的部分，由於背書保證為另一方關係企業擔保，使另一方關係企業得以向銀行取得較佳的利率。過往多數企業並未針對資金借貸或背書保證交易計收對價，目前已發現有少數企業會開始計收利息或手續費，或於年度報稅時進行設算。

針對企業內有資金借貸與背書保證之情形，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理周宗慶指出，台灣稅務機關近期對於關係人間資金借貸與背書保證之利息設算模式與差異調整有新的分析模式。根據目前移轉訂價查核實務，在稅務機關參考OECD金融交易指引報告中，決定關係人資金借貸交易的常規交易利率需要考量的要素，以資金借貸資料庫（CUFT）資訊並搭配相關差異調整，包含：信評差異、地區別差異及幣別差異等，以作為常規交易利率或手續費之依據。

以OECD所提出的移轉訂價資金交易指引而言，提供各地制定資金交易常規分析的原則，且強調對於資金交易的內容及性質進行準確描述，並採用相應的分析方法。

對此，周宗慶建議，面對稅務機關採用新分析工具及相關調整時，企業應開始針對資金使用交易的合約內容、執行功能、使用之資產、承擔之風險、經濟環境等進行分析，並基於企業稅務風險管理之考量，採用與稅務機關一致之分析方式，以檢驗目前採用的利率或手續費，進而重新檢視合約及制定移轉訂價政策，以降低未來資金使用交易於移轉訂價查核時可能面臨的潛在風險。