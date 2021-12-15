輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗預料明年初將取代AZ疫苗，成為COVID-19疫苗全球取得機制計畫（COVAX）的主要疫苗供應廠牌；此一變化顯示輝瑞疫苗對貧窮國家的重要性與日俱增。

路透社報導，在所需注射器恐怕不足之下，對於缺乏足夠冷鏈設備以保存輝瑞／BNT疫苗的接收國而言，這個預期中的變化是個頭痛問題。

根據全球疫苗免疫聯盟（Gavi）數據，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗目前是COVAX分發最多的疫苗。COVAX由Gavi和世界衛生組織（WHO）共同管理。

COVAX計畫迄今已向近150國交付超過6億劑疫苗，其中逾2億2000萬劑為AZ疫苗，約1億6000萬劑為輝瑞疫苗。

但根據Gavi和世衛針對COVAX計畫未來供應分配劑量的數據，明年第1季輝瑞將取代AZ，成為COVAX計畫的疫苗最大供應商。

世衛文件顯示，明年3月底前，COVAX將分配另外1億5000萬劑輝瑞疫苗。

Gavi發言人證實輝瑞在「分配」疫苗針劑方面遙遙領先，已交付或準備交付的疫苗有約4億7000萬劑，AZ則為3億5000萬劑。

輝瑞疫苗所需冷藏溫度比AZ疫苗低。疫苗分配的改變，迫使Gavi趕緊為沒有足夠冷藏設備和低溫運送設備以保存輝瑞疫苗的接收國加大冷鏈投資。

根據一份12月初提交給Gavi理事會、被路透社看過的內部報告，該組織警告，部分國家冷鏈能力不足。

Gavi在這份文件中並警告，施打輝瑞疫苗所需的特殊注射器有短缺之虞，讓問題雪上加霜。

Gavi在內部文件中指出：「由於必須有超冷鏈設備和特殊注射器，輝瑞疫苗為最難配送的疫苗。」