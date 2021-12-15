王力宏今(15日)認了和老婆李靚蕾正在申請離婚，8年婚姻走到盡頭，令網友相當惋惜，其實，夫妻倆過去時常放閃，王力宏更曾在演唱會上，熱情親吻李靚蕾，而當時同場的大S和汪小菲，也難得公開親親，如今兩對夫妻都以離婚收場，讓人不勝唏噓。

王力宏在2019年6月時，一連2天在臺北小巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，當時演唱會最為高潮的環節，就是被指定的對象，要在鏡頭前「玩親親」，而他自己也在深情獻唱《愛的就是你》後，走下台到觀眾席，「引體向上」親吻坐在貴賓席第一排的李靚蕾，此舉立刻掀起全場暴動，閃瞎眾人。

王力宏2019年演唱會上大方親吻李靚蕾。(圖／本報系資料照、翻攝微博)

大S和汪小菲當時也被拱親親，如今也離婚。(圖／翻攝自微博)

而當時坐在旁邊的大S與汪小菲，也在現場起哄下，汪小菲主動親了大S一下，讓氣氛嗨到最高潮。不過時隔2年，當時兩對在演唱會上大方曬恩愛的夫妻，一前一後宣告離婚，讓網友也感嘆「愛的時候是真愛啊」、「這真的好甜啊，獨一無二的偏愛，可是為什麼是遺憾收場呢」、「哎，物是人非」。

王力宏今在社群發文，透露自己和李靚蕾對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，因此決定分開，但雖然分開了，他強調「我們永遠會是一家人」，希望外界可以給予隱私與空間，不要打擾家人。