有鑑以化學物品種類繁多，有些甚至具有危險性，桃園市消防局第四大隊於15日召集轄區內42家危險物品達管制量30倍以上管理權人或保安監督人，針對消防法「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」相關規定內容加強宣導，期盼各家業者落實災害預防。

消防局第四大隊指出，火災預防是消防重要工作，宣導提醒業者對於公共危險物品場所安全管理、定期自主檢查及消防安全設備維護保養都應該落實執行。同時，也因應消防署公共危險物品各類事業場所消防防災計畫製作指導綱領修正提出說明，期盼業者依法令規範在更新場所防災計畫時應加入危害辨識卡，其內容包含該場所救災專責人員（保安監督人）及聯絡資料、各類危險物品、各類毒性化品、其他化學品、廠區位置平面圖等標示清楚，並透過不同顏色標註各類危險物品，以利災害發生時能盡速提供消防人員重要資訊。

桃園市消防局第四大隊大隊長郭百倫表示：公共危險物品場所一旦發生事故，致災程度與波及範圍更甚加劇，強調業者落實消防防災計畫製作及強化公共危險物品場所安全管理制度，以減少災害發生機率。