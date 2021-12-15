港股上演先漲後跌行情，15日恆生指數午後一度跌310點，最後收23420.76點，跌215.19點或0.91%。國企則收8342.91點，跌75.7點或0.9%。

傳美國商務部已將多家中企列入不可靠實體清單內，並展開報復行動，其中包括部分生醫業者。因此，生醫類股午盤過後股價大跌，藥明生物收跌19.2%，佔大市近6成跌幅。其它像藥明康德與藥明巨諾，也都分別跌19%與11.1%。還有，金斯瑞生物、諾誠健華、君實生物、昭衍新藥以及榮昌生物的跌幅，都在11%與17%之間不等。

大型科技股也普遍下殺，因傳美國擬對中芯國際採取更嚴厲制裁，中芯收跌6.4%。另外，騰訊跌0.9%，京東跌1.6%，美團跌1.8%，小米跌2.4%，百度跌2.7%，嗶哩嗶哩跌4.6%。阿里巴巴早盤一度漲4.3%，但收市時漲幅縮小至1.9%。

電力類股逆市上揚，華電國際飆8.9%，大唐發電漲7%，華能國際漲5.4%，華潤電力漲4.8%，中廣核電力漲3.2%，中國電力也漲2.5%。