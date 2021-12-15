金門縣垃圾中含廚餘類比例降至全台各縣市最低的9.9％，獲得環保署核發回收成效卓越獎。（金門縣環保局提供）

金門縣垃圾中含廚餘類比例降至全台各縣市最低的9.9％，獲得環保署核發回收成效卓越獎。縣環保局提醒，近來部分縣市整改焚化爐，甚至拒收外縣市垃圾，垃圾處理將愈來愈困難，鄉親仍應繼續做好垃圾分類和資源回收，達成垃圾再減量目標。

縣環保局說明，金門自2017年9月起實施垃圾進場檢查及破袋查核，從源頭做好垃圾分類及垃圾減量，在鄉親的努力與堅持下，垃圾量已較實施前減少4成以上，資源回收率相對逐年提升，廚餘回收量也增加1倍以上。垃圾中含廚餘類比例更在今年降至全國各縣市中最低的9.9％，廚餘回收成效卓著。

該局強調，垃圾減量可大幅降低處理壓力，也提高台灣縣市焚化廠收受金門垃圾的意願。但近來已有縣市拒收外縣市垃圾，加上部份縣市焚化爐進行整改，導致可焚化處理量下降，垃圾處理的問題及困難將會逐漸增加。

該局呼籲，金門垃圾均轉運台灣焚化處理，也會受到大環境衝擊和影響，大家都應做好分類、減量和回收工作，共體時艱協力度過難關。