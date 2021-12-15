無黨籍立委林昶佐今(15)日中午接受網路節目《新聞不芹菜》訪問時回應，有關外界傳聞是否要加入民進黨這件事，其實自己一直都沒有排斥，但短期內還是先把階段性任務完成。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

林昶佐指出，自退出時力而轉變成無黨身分後，因為有很多活動要用無黨身分來做，比方說香港友好連線，上屆就是因為有黨派問題導致規模不大，用小黨身分比較不會陷入大黨之爭。

林昶佐表示，有關自己未來會不會加入民進黨這件事，其實自己也跟很多退出時力的議員說過，如果未來規劃的路，要長遠的話，就得看跟哪個政黨理念相近，還是得加入。林昶佐也說，自己從未排斥加入民進黨，但有些無黨身分的工作還沒做完，短時內要先把階段性任務完成。

此事也在PTT上引發網友熱議，「不演了」、「好了啦」、「震撼彈？快加入吧反正剩沒多久了」、「真的假的，你不說我們都不知道」、「什麼時候不排斥服役啊」、「咦~原來還沒加入啊」。

有些網友則說，「本來就民進黨的」、「我四歲姪子都知道你想加入民進黨」、「你要大喊：民進黨是塑膠，這種話才叫震驚」、「本來就是民進黨，何來排斥？」、「我一直以為他是民進黨的說」、「震撼，他竟然不是民進黨的」。還有的網友則表示，「時代力量被滲透到骨子裡，解散合併算了」、「好啦，不要裝啦，從你背叛時代力量就知道了」、「時代力量的背骨仔」、「如果他沒退黨，不知道時力會變什麼樣子」。