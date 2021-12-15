台南老爺行旅推出「年年糕禮盒」，包含紅豆起士、黑糖桂圓核桃及蘿蔔糕、芋頭糕。（台南老爺行旅提供）

台南老爺行旅今年集結府城年節美味，推出自煮火鍋生鮮食材組合—「爺選圍爐海派鍋物箱」及送禮必備選品—「年年糕禮盒」，可一站式購足、輕鬆過好年。

年節圍爐為人物「爺選圍爐海派鍋物箱」由台南老爺行旅內部經過多次討論及試吃，精選台南在地可生食等級養殖場域出產的「海水晶晶蝦、龍虎斑、海釣透抽、沙朗牛奶魚、草本虱目魚皮丸」，及鮮凍進口「小龍蝦、日本牡蠣肉、扇貝、鮑魚清肉、花枝漿」等10款生鮮，搭配萃取自龍虎斑魚骨精華、以文火耗時24鐘頭熬製的「膠原龍骨湯」，與老爺主廚團隊私房「牛奶鍋、昆布味噌、洋蔥鰹魚」等風味鍋物調味，每組售價3888元再享低溫宅配免運優惠，即日起至1月2日前預購加碼再贈「日本生食級干貝」。

「年年糕禮盒」即日起同步發售，包含經典熱銷「紅豆起士」、「黑糖桂圓核桃」，及鹹食控必嚐「蘿蔔糕」及「芋頭糕」，售價360元起，同時更加碼推出「南棗核桃糕禮盒」，及集結老爺酒店集團人氣牛軋糖與台南精選夏威夷豆塔、蘋果酥、堅果酥、手工餅乾等數款年節好味組成的「年年甘心禮盒、年年回甘禮盒」，每盒320元起，任購兩款再享折扣。