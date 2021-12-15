中國製手遊夯遍美國，GameRefinery近期發表的策略遊戲報告顯示，過去一年美國最暢銷的10大策略手遊中，有多達5款為中國廠商的作品，且全數為吸金能力最強的SLG遊戲。

GameRefinery報告指出，過去一年占據美國10大暢銷策略手遊的中國製遊戲分別是趣加集團的「State of Survival」（排行第3）、莉莉絲的「萬國覺醒」（排行第4）、江娛互動的「口袋奇兵」（排行第5）、三七互娛的「末日喧囂」（排行第6）、福州天盟數碼的「王國紀元」（排行第8）。

報告還指出，策略遊戲下的各個子類別中，SLG遊戲是收入最高的類別，貢獻高達三分之二的收入，過去一年美國玩家為此付費規模成長32.5％至29億美元，也推動整體策略遊戲的發展。

值得注意的是，上述五款中國製策略手遊均屬於SLG遊戲，且由於排行暢銷榜前2位的策略遊戲並非SLG類別，也代表過去一年美國最暢銷的四款SLG策略遊戲全數為中國製手遊。