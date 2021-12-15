副總統賴清德今日出席「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」與「智慧製造及智慧服務產業白皮書發布會」，他指出，未來台灣將會強化國際經貿佈局、持續推動能源轉型、綠色成長戰略，進一步推升經濟發展。

賴清德表示，台灣2021年經濟發展可望達到6.09％，出口已經16個月正成長，10月份單月出口首次突破400億美元，國民平均所得可望突破3萬美元，是大家乘風破浪，克服種種困難、辛苦打拚的結果。政府會特別重視業界提出來的智慧製造及智慧服務白皮書，期盼透過政府及業界協力合作，能讓兩個產業更上一層樓。

賴清德希望，除了疫情帶來的衝擊外，還有兩股力量也不可輕忽：地緣政治變化與2050碳中和目標。疫情衝擊全球，不僅影響個人健康、生活行為，也產生新的消費模式，甚至改變了原有的經濟結構。在這種狀況下，大家要運用工業4.0新興科技所帶來的力量，迅速、有效地智慧轉型，不僅是分析、決策，還有生產製造及銷售等全面智慧化。

其次，台灣也要強化客製化能力，客製化是台灣的強項，滿足客戶的需求與體驗，並贏得他們的信任與支持。此外，適地化也非常重要，從生產到市場都應做連結，企業才能順利因應疫情帶來的衝擊。政府也會持續推動智慧機械方案，跟大家站在一起，除了讓機械產業智慧化，也希望藉由智慧機械產業協力各領域產業，一舉推升台灣成為「亞洲高階製造中心」。

賴清德認為，美中貿易戰所引發的地緣政治變化，也帶動了保守主義興起，以及新的產業鏈重組。在這種狀況下，產業界應致力讓商品更多元、更具彈性，才能融入不同的新興產業鏈中。此外，大家也要注重研發，讓產品更具競爭力、更不可取代，且不需要倚賴，建立獨立自主商品競爭力，進而融入各產業鏈中。政府也看到產業鏈重組的變化，並歡迎台商回台投資，以及台灣企業加碼投資。行政院提出了幾個重大政策，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、投資抵減，以及歡迎海外資金回來等。

總統蔡英文在1月時，以國際標準保障國人健康、同時清楚標示的政策，開放了美國萊豬進口。自開放了之後，台灣已經跟美國重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，並爭取雙邊貿易協定的談判；也因為台灣接受國際貿易組織的規範，所以美國、日本都歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

賴清德重申，台灣申請加入CPTPP的目的，就是希望在產業鏈重組的時候，讓本身實力就很強的台灣能夠參加區域經濟，不會因為制度性問題或關稅障礙被排除在外、或讓台灣企業事倍功半。因此，對於12月18日反萊豬公投案，賴清德請大家支持政府重大政策，讓台灣能夠減少關稅、促進國際貿易。台商回台投資，或是在台灣的企業要加碼投資，都一定需要電。政府已經做好藻礁保護工作，三接開發範圍從原本232公頃縮小至23公頃，接收站碼頭也已離岸1.2公里，目的就是要保護藻礁。現在電廠及機組已經建置完成，三接也已經蓋到一半，如果能夠順利完成，兩年後就可以發電，一年能增加137億度供電，來保證企業發展所需的穩定供電。他期盼大家可以站在一起，共同面對國家未來經貿發展非常重要的關稅，以及電力供應的問題。

賴清德呼籲，目前全世界已經有約130個國家或地區公開宣布，要達到2050淨零轉型目標，中國是2060年、印度是2070年。蔡總統在2016年上任後，就已經開始進行能源轉型，希望讓核一、核二、核三役期到時就停止運轉，並以再生能源取代核電，也要減少燃煤發電，並用天然氣來取代燃煤。蔡總統在今年4月22日提出2050淨零轉型是台灣的目標，政府會依照COP26要求，於2022年提出到2030年減碳排的路徑和目標，並提出「綠色成長戰略」。企業界也要思考追求EPS（每股盈餘）同時，也能落實ESG（環境、社會與公司治理），考量碳排的生產成本。他期盼藉由2050淨零轉型的目標，讓台灣的產業能夠升級，經濟能夠進一步轉型，並創造一個永續、創新、包容的社會。