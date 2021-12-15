藍鈞天是全民大劇團《同學會！同鞋～》音樂劇的裸露擔當。（粘耿豪攝）

藍鈞天是全民大劇團《同學會！同鞋～》音樂劇的裸露擔當。（粘耿豪攝）

全民大劇團《同學會！同鞋～》全新音樂劇集結萬芳、光良、賴雅妍、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、王鏡冠領銜主演，是難得的音樂界、劇場界超強卡司大合體。入行以來首度挑戰音樂劇的藍鈞天劇中將有裸露戲，被虧「裸露擔當」，他15日受訪時表示，雖然本來就固定運動，卻仍有壓力，「只要是衣不蔽體，就會有男明星的包袱跑出來！只要想到要脫，就開始煩惱、渾身不自在，覺得不該吃東西、不該喝水、要去運動了！」最近更開始一天只吃一餐。

藍鈞天笑說，最過份的是，這場脱戲是為配合范瑞君劇中這句台詞「他的身材真的沒話說」，「但這句話很籠統啊，好得沒話說，到底是6塊肌、8塊肌還是1塊？」不過他堅持要讓觀眾「值回票價」、「該給人家還是要給人家」，所以務求自我鍛鍊好身材，但他也提醒觀眾，這場戲換裝速度很快，「大家要留神，一個不注意，就要再買一張票，因為稍縱即逝！」他開玩笑說，裸露時間可能與他練得好不好程度成正比，不過時間長短還是掌控在范瑞君講台詞的節奏，「所以大家要對她很好！」

女兒已經5歲半的他，日前宣布老婆懷了二胎，女兒知道媽媽懷有寶寶，每天都會摸媽媽肚子，跟媽媽說「妳乖喔！要休息喔！不可以喝不可以喝的東西、不可以太累」，很會照顧媽媽，是個很貼心的孩子，平常大家一起出去玩，她就是會主動照顧比他小的小朋友，也就是因為女兒如此貼心，加上老婆是獨生女，也發現有兄弟姊妹比較好，他們才會想要再生一個給女兒作伴，計畫很久了都沒有，這次就是順其自然、時間到了。

藍鈞天說，之前為了更瞭解女兒的行為找很多方法，因此學了人類圖，因為每次帶女兒去上表演課，她明明是喜歡去的，卻總是在課堂上不反應、不表現，怎麼鼓勵都不要，後來透過鬼鬼、張景嵐等人介紹接觸人類圖，他才搞懂原來女兒是必須想很久的人，她的腦袋必須先把邏輯搞清楚、釐清了才會願意加入。

後來進劇團後，他發現萬芳、謝佳見都是人類圖大師。他說自己在人類圖中是情緒中心空白的人，平常老婆跟他分享很多事，他都沒太多情緒和反應，常被老婆嫌「很難聊」；那面對女兒時呢？他心虛地說：「我的情緒就會很滿，因為要一起嗨，她才會嗨起來，我才能了解她在想什麼、每天發生什麼事」，接著又忍不住笑說「要是被寫出來，回家就完蛋了」。但他也解釋，自己對於老婆懷孕、生寶寶就會有很滿的情緒，會給予很多愛與關心，只是對於平常很普通的事就覺得還好、無感。在劇團排練時遇到范瑞君，「她的情緒很飽滿，連我是情緒中心空白的人，都能瞬間被她塞滿！」

對於音樂劇初體驗，他笑說除了謝佳見、賴雅妍等這些平常拍戲工作會遇到的人，像萬芳、光良、趙詠華，對他來說都是「從電視機螢幕裡走出來的人」，覺得自己怎麼可能會碰得到的明星，一開始很緊張不知道怎麼跟他們溝通，還用很爛的話題想跟他們聊天。尤其他劇中跟萬芳有曖昧情愫，也讓他覺得是在跟電視機裡面的人談戀愛。

他說當年在溫哥華念書時，都會去香港唱片行買CD，店家會進的國語專輯一定都是超大咖歌手，當時又流行唱KTV，所以一定會買回來練唱，他不敢說自己是聽他們的歌長大，「但我有跟光良說，我練過最難的歌就是《傷心地鐵》。我居然會跟無印良品合作！」