中興大學校友總會理事錢聯興（前排右二）及元大營造副總經理陳世杰（前排左二）贈送10箱共計600個真材實料的美味肉包給台中市政府警察局第三分局正義派出所。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

元大營造副總經理陳世杰（左二）和警友會成員一起贈送10箱共計600個真材實料的美味肉包給台中市政府警察局第三分局正義派出所。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

元大營造副總經理陳世杰愛犬「波波」多年前曾遭人抱走，在正義所員警鍥而不捨追查下，才讓牠平安回家，為了感謝員警的「救犬之恩」，陳世杰每年都自掏腰包贈送饅頭給員警加油打氣，今年更聯合中興大學校友總會理事錢聯興將饅頭升級為肉包，讓員警直呼「揪感心」。

為了感謝員警這一年來的辛勞，中興大學校友總會理事錢聯興及元大營造副總經理陳世杰攜手贈送10箱共計600個真材實料的美味肉包給台中市政府警察局第三分局正義派出所，為員警「攢好每一天的氣力」，感謝員警無畏寒暑、不分晝夜堅守崗位，積極維護社會治安與民眾安全。

錢聯興理事及陳世杰副總經理皆為正義警友站的警友，他們表示，員警不僅身為防疫的第一線，近期執行「除暴安民專案」，強力約制防範可能衍生之衝突事件，辛勞更是各界有目共睹，方便食用的肉包可以讓勤務繁忙的員警能夠迅速填飽肚子。

陳世杰對於正義派出所更多了一股特殊的感情，他的愛犬「波波」是轄區有名的超人氣柴犬，多年前曾遭人抱走，在正義所員警鍥而不捨追查下，才成功找回「波波」讓牠平安回家，為了感謝員警的「救犬之恩」，陳世杰此後每年都自掏腰包贈送饅頭給員警加油打氣，今年有警友共同贊助，感恩饅頭升級為感恩肉包，讓員警吃得更營養豐富；同仁們看到愛心肉包也忍不住雙眼發亮，對於警友體貼的心意感到「揪感心」，更鼓舞員警士氣。

台中市第三分局分局長張則誠表示，警察工作不分寒暑冷暖或颳風下雨，感謝警友支持，做員警的強力後盾，讓警察力量更強大，為民眾創造安全宜居的生活環境。