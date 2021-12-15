四大公投倒數3天，中華民國醫師公會全聯會宣布明天舉辦「公投呼籲記者會」，宣導四個不同意，國民黨文傳會副主委林家興今天表示，民進黨不該壓著民間團體表態，政治更不應凌駕專業，醫師公會全聯會也不宜讓醫師陷入進退兩難的尷尬境地。

林家興說，全球包括歐盟在內有160多個國家禁止使用萊劑，包括台灣自己也一樣是禁止使用，而長期食用萊劑肉品對人體的危害，尤其弱勢族群，包含婦女、兒童及長輩傷害更劇，專業醫師絕對知道萊克多巴胺對健康的影響。

林家興批評，民進黨政治力介入職業團體讓醫師們感到被表態的壓力，絕不是民主社會值得鼓勵的現象。

林家興指出，中華民國醫師公會全聯會成員對公投立場各有不同，公會以團體名譽替民進黨背書，更邀請民進黨副祕書長林飛帆到場發表講話，內部早有爭議及各種反彈聲音。

林家興表示，國民黨的立場是呼籲各個醫界公會，應該尊重醫師專業並給予自由決定空間，各公會的代表若要表態公投立場，請依個人名義行動，不該綁架整個團體，傷害醫療從業人員的專業、社會信任與尊嚴。