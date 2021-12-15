副總統賴清德副總統今出席「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」與「智慧製造及智慧服務產業白皮書發布會」表示，期盼透過產官學研及跨領域的合作，打開智慧機械及智慧服務的任督二脈，推升台灣經濟進一步發展。

他還強調，強調台灣面對疫情衝擊、地緣政治變化與2050碳中和目標，政府會推動智慧機械方案，讓台灣邁向「亞洲高階製造中心」。

他表示，除強化台灣的國際經貿布局，及持續推動能源轉型、提出「綠色成長戰略」，也期盼企業各界能共同推升台灣經濟進一步發展。

副總統致詞時指出，去年台灣經濟成長率是3.11％，亞洲四小龍第一名，今年則可望達到6.09％；台灣出口已經16個月正成長，10月份單月出口首次突破400億美元；國民平均所得也可望在今年突破3萬美元。這都是大家乘風破浪，克服種種困難、辛苦打拚的結果。

他說，此外，政府也會特別重視業界提出來的智慧製造及智慧服務白皮書，他期盼透過政府及業界協力合作，能讓兩個產業更上一層樓。

他提到，面對未來的局勢，還是要審慎因應。除了疫情帶來的衝擊外，還有兩股力量也不可輕忽—地緣政治變化與2050碳中和目標。

副總統指出，疫情衝擊全球，不僅影響個人健康、生活行為，也產生新的消費模式，甚至改變了原有的經濟結構。在這種狀況下，大家要運用工業4.0新興科技所帶來的力量，迅速、有效地智慧轉型，不僅是分析、決策，還有生產製造及銷售等全面智慧化。

他說，其次，台灣也要強化客製化能力，客製化是台灣的強項，滿足客戶的需求與體驗，並贏得他們的信任與支持。

他指出，此外，適地化也非常重要，從生產到市場都應做連結，企業才能順利因應疫情帶來的衝擊。政府也會持續推動智慧機械方案，跟大家站在一起，除了讓機械產業智慧化，也希望藉由智慧機械產業協力各領域產業，一舉推升台灣成為「亞洲高階製造中心」。

他說，美中貿易戰所引發的地緣政治變化，也帶動了保守主義興起，以及新的產業鏈重組。在這種狀況下，產業界應致力讓商品更多元、更具彈性，才能融入不同的新興產業鏈中。

他說，大家也要注重研發，讓產品更具競爭力、更不可取代，且不需要倚賴，建立獨立自主商品競爭力，進而融入各產業鏈中。

他說，政府也看到產業鏈重組的變化，並歡迎台商回台投資，以及台灣企業加碼投資。行政院提出了幾個重大政策，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、投資抵減，以及歡迎海外資金回來等。

他也提到，台灣申請加入CPTPP的目的，就是希望在產業鏈重組的時候，讓本身實力就很強的台灣能夠參加區域經濟，不會因為制度性問題或關稅障礙被排除在外、或讓台灣企業事倍功半。因此12月18日反萊豬公投案，請大家支持政府重大政策，讓台灣能夠減少關稅、促進國際貿易。

副總統也說明，台商回台投資，或是在台灣的企業要加碼投資，都一定需要電。政府已經做好藻礁保護工作，三接開發範圍從原本232公頃縮小至23公頃，接收站碼頭也已離岸1.2公里，目的就是要保護藻礁。現在電廠及機組已經建置完成，三接也已經蓋到一半，如果能夠順利完成，兩年後就可以發電，一年能增加137億度供電，來保證企業發展所需的穩定供電。他期盼大家可以站在一起，共同面對國家未來經貿發展非常重要的關稅，以及電力供應的問題。

他期盼，藉由2050淨零轉型目標，讓台灣的產業能夠升級，經濟進一步轉型，並創造一個永續、創新、包容的社會。

他表示，政府會跟大家站在一起，以台灣這幾十年來的努力，相信只要大家團結一致、全力以赴，台灣的經濟一定可以有更好的發展。

隨後，賴清德接受台灣智動協會理事長絲國一致贈「智慧製造及智慧服務產業白皮書」，並與現場貴賓共同為開幕剪綵。