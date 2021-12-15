王力宏與老婆李靚蕾結婚8年，育有2女1男，今（15）日爆出因婆媳關係，已恢復單身狀態，王力宏稍早在臉書發文證實離婚，引發大陸網友關注，關鍵字「王力宏回應」迅速躍上微博文娛熱搜榜之冠，閱讀量到17時已經衝上5億，網友留言討論熱度也達6萬大關，大多給予暖心的鼓勵。

王力宏今在臉書坦承離婚，表示李靚蕾和他的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體，檢討自己在這些年的婚姻當中做的不足的地方太多了，感到很遺憾。

他透露離婚主因是和李靚蕾對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以「決定分開生活」，雖然已提出離婚申請，但是他們永遠會是一家人，也呼籲外界給予隱私與空間，不要打擾家人。

王力宏與李靚蕾結婚8年，婚後不吝曬恩愛，王力宏無論辦演唱會還是出席重要活動，李靚蕾幾乎都會相伴出席，彼此生日、聖誕節等重要節日，也都能看到他們分享家庭照，但夫妻曬出的最後一張合照，已經是2年前的事，令人不勝唏噓。