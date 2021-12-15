高雄旅行公會理事長吳盈良（中）邀請民眾12月17日到高雄展覽館參觀。（柯宗緯翻攝）

看好後疫情國旅商機大報拉，2021高雄市旅行公會國際旅展將於12月17日起一連四天在高雄展覽館盛大登場，這是南台灣最大檔的國際旅展，匯集海內外機構、公私部門近320個攤位參展，現場紛紛祭出最殺優惠，大搶年節、寒假旅遊商機。高雄旅行公會理事長吳盈良今（15）日也特地率領公會幹部於高雄展覽館上香祈福旅展圓滿成功。

吳盈良指出，台灣這兩年因新冠肺炎肆虐全球，導致國人沒有辦法出國旅遊，大家都悶壞了，希望民眾在旅展能夠報復性採購旅遊行程，多多在島內旅遊消費，促進台灣循環經濟。

吳盈良提到，適逢今年底壓軸旅展，加上業者看好國旅商機，現場莫不殺很大搶客，國內各縣市參展單位也大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店更推出誘人低折扣的住宿券及餐券等民眾搶購，台灣高鐵、中華航空及華信航空推出超優惠的偽出國套裝行程，還有20家旅行社提供超優惠的旅遊產品及遊艇等行程，物超所值。

除了經濟部觀光工廠外，參展的公家機關還有，客家委員會、外交部、交通部觀光局（茂林．雲嘉南．西拉雅．大鵬灣、北海岸觀音山等國家風景區）、農委會、林務局、南投縣政府、金門縣政府、屏東縣政府、基隆市政府、高雄市政府、高雄市政府農業局、另有寒舍餐飲集團、翰品酒店高雄、墾丁福華、浮雲客棧、大板根、墾丁福華、義大集團、九族文化村、東遊季、輔導會農場等多個國內景區設攤。

台灣防疫成功也吸引來自大陸海旅會、日本、菲律賓、泰國、關島、帛琉、法國、美國蒙大拿州等國的旅遊單位來台行銷觀光，其中日本更是大陣仗匯集10縣市公私部門來台搶客。

春節將至，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，旅展並提供凡購票入場民眾就有機會抽中iphone13 手機、國內機票、知名飯店住宿券及多項精品禮品，此外，還有滿額刮刮禮，凡旅展期間全館消費滿1000元(含)就有機會刮中國內機票、住宿券、精美禮品等等等多重好禮，吸引民眾參觀。

主辦單位高雄市旅行商業同業公會強調，因應今年疫情對旅遊市場的變化，旅展現場推出許多後疫情國內旅遊優惠專案，都可延用到明年，敬請把握今年最後一檔南台灣最大檔旅展，緊來搶便宜、搶好康。