台東縣三和國小獲「全國數位學習優良教學案例徵選」新科技組特優。（台東縣政府提供）

台東縣太麻里鄉三和國小以STR3EAM發展實驗教育課程，運用科技翻轉教學，引領學生從STR3EAM School培養自主學習及善用資訊科技，成為適應時代的跨域人才」，今年更以「我家有『塑』嗎？」，榮獲「110年教育部數位學習優良教學案例徵選」新科技組全國特優。

三和國小校長張國華說明，STR3EAM走讀課程透過參與三和濱海社區淨化活動，以Google文件和簡報紀錄，討論生活中的塑膠及塑膠微粒，配合iPad app軟體BTMB，檢測家中洗沐產品是否含有塑膠微粒方案，關心減塑議題、減緩塑膠對環境造成的衝擊與影響。

三和國小教務主任陳君涵表示，三和走讀學堂將STEAM結合在地資源，提升為STR3EAM，「R3」即為「閱讀Reading」、「寫作wRiting」及「探究Reserch」，再結合聯合國SDGs17項永續發展目標，讓科技走讀精神更符合國際化。

教師陳怡君也在此次課程中看見孩子成長，因教學模式為混齡教學，在某次課堂中六年級的孩子引導五年級的孩子說：「你知道這是什麼嗎？」，同儕組內共學、組間互習的火花相當感動。教師黃盈慈指出，透過學校的STR3EAM適性走讀跨域課程發展模式，藉由線上學習，學生學習可超越時空限制，看到更多、做得更多。

縣長饒慶鈴恭賀三和國小獲獎並表示，台東縣大力推動數位學習計畫，希望學生透過行動載具及線上教學平台進行自主學習，並從學校在地情境出發，培養解決問題的能力。