配合2022年新式初教機國防需求，高雄經發局15日宣布成立「航太研發維修菁英暨發動機產修聯盟」，邀請聯合動力、南亞技術學院、金工中心、漢翔航空、駐龍精密、晟田科技、科力航太、成新科技、榮陞精密、朝宇航太、穎明工業等11家產學研機構，投入國機國造市場，透過聯盟引進國際資源、開發關鍵技術，為推動高雄成為全球航太發動機零組件產製維修聚落，打好基礎。

高雄經發局長廖泰翔15日指出，疫情衝擊之下，全球航太產業損失超過千億美元，雖然近期疫情趨緩、產業逐步復甦，但，預估近年軍用航太市場需求仍將大於商業市場，而高雄佔全台發動機零組件產製維修產值高達3成，更不能錯過此波商機，因此，經發局積極促成產學研成立航太研發產修聯盟，投入國機國造市場。

廖泰翔強調，高雄是台灣航太零組件與結構件重要生產聚落，COVID-19疫情的衝擊，也凸顯航太產業多元發展的重要性，盼透過聯盟的成立，為在地開拓訂單商機，同時也匯聚在地航太產業能量，導入國際資源與先進技術，逐步帶領航太高雄隊進軍全球市場。

立法委員林岱樺也特別到場力挺聯盟成立，她致詞時表示，自己長期投入經濟委員會，對相關產業的學習是義務也是責任，聯盟許多業者都是老朋友，不少都是從螺絲本業轉型。

她也肯定航太業者，努力克服疫情，更有把技術導入日本市場，高市府及金屬中心也長期投入航太領域，讓業者成為國防產業協力夥伴，歡迎大家來仁武產業園區、橋頭科學園區投資。

成新科技總經理陳志鵬表示，成新科技公司主要提供客製智慧自動化系統、以及金屬3D列印技術的整體解決方案，看好高雄市政府致力推動航太產業發展，將與駐龍、科力等夥伴企業攜手進駐仁武產業園區。

他也感謝高市府帶頭整合資源，讓中小企業合作打團體戰，並導入國際資源助攻企業提升技術位階，爭取更多市場訂單。

經發局指出，「航太研發維修菁英暨發動機產修聯盟」匯集業界菁英，包含負責代理加拿大直升機國際大廠Clearwater Defense Systems Corp.技術與資源的聯合動力，培育具維修研發專業能力之國軍人才的南亞技術學院，以及即將聯合進駐仁武產業園區的駐龍精密、科力航太、成新科技等，建立國機國造產修技術與零組件開發能量，短期以軍機發動機維修備品為載具，帶領高雄廠商快速切入發動機產修市場，打造高雄成為航太零組件之都