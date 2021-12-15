農委會副主委陳添壽15日宣布，已取得超過1萬箱訂單的跨境電商業者，16日以空運方式，將首批台灣冷凍鳳梨釋迦直接送到透過網路訂購的日本消費者手上，滿足日本友人對於我國鳳梨釋迦的高度期待。

為因應大陸9月20日起暫停我國釋迦與蓮霧進口，農委會積極採取內銷、外銷及加工等具體措施，以穩定農民收益。陳添壽15日特別在台南召開「冷凍釋迦外銷起跑，跨境電商日本搶鮮到」記者會，與外銷業者及食品加工廠共同推出全果冷凍鳳梨釋迦新商品，藉以突破重要目標市場的檢疫障礙，以外銷2000公噸為目標，將台灣優質冷凍鳳梨釋迦銷往日本、新加坡、香港、馬來西亞、美國及加拿大等國家，讓各國消費者有機會品嚐到這顆美味的台灣水果。

農委會指出，鳳梨釋迦主要產期自每年12月至隔年3月，有著果實大顆、果肉Q彈且甜中帶酸的特性，以往都以外銷大陸為主，其他國家消費者較難得有機會品嚐到臺灣鳳梨釋迦的美味。

今年受到大陸禁令的影響，農委會鎖定香港、新加坡、日本、馬來西亞、美國、加拿大及中東等市場，以外銷5000公噸為目標，透過舉辦行銷活動、投放廣告及製作消費者指南等方式，加強進行海外拓銷，期盼在外銷5000公噸、內銷5000公噸及加工3000公噸的具體措施下，鳳梨釋迦產地價格與農民收益能夠獲得確保。

農委會表示，由於生鮮冷藏鳳梨釋迦無法銷售到部分仍有檢疫限制的國家，台東區農業改良場特別開發「全果冷凍鳳梨釋迦」新技術，經過催熟後以-40°C急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品的衛生安全，可延長銷售期達6個月以上。

農委會指出，冷凍鳳梨釋迦置於室溫下30分鐘，或是以家用微波爐微波解凍40秒後，即可立即切開享用，口感類似冰淇淋滑順可口，更具特殊滋味，風味極佳，外銷業者將樣本送到日本等海外市場，獲得極大迴響，預估將可成功開拓目前鮮果無法輸出的市場，達到2000公噸的外銷目標，以提高鳳梨釋迦整體外銷數量與價格。