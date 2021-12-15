比利時19歲女飛行員Zara Rutherford獨自進行5萬1000公里的環球飛行，預計飛越5大洲、52國，挑戰成為獨駕飛機環球飛行的最年輕女性。Rutherford昨日下午抵達台灣，經1夜休息後，今日上午再度啟程前往菲律賓，松山機場員工連夜趕製紀念T恤，她登機前開心穿上，並稱讚台灣是她看過「最最最美麗」的國家，相約疫後再度來訪。

Rutherford今年8月18日從比利時出發，昨日從南韓飛抵松山機場，但依據我國防疫規定，只能採「過境不入境」方式，一抵台就直接前往防疫旅館。

在Rutherford抵台前，松機員工即構思著要讓她留下回憶，Rutherford抵台亮相的第一瞬間、在駕駛艙內向工作人員揮手的畫面，馬上成為印在T恤上的圖案。

清晨Rutherford抵達機場時，松山機場員工立刻送上紀念T恤，她也開心的穿上，登機前也對台灣表達謝意，從臉書與IG上，她收到許多祝褔與關心，「台灣是我看過最最最美麗的國家！」Rutherford也期待，疫情結束後，盼能有機會再造訪台灣。