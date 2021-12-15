台北國際自動化展今天開展，東元(1504)集團以「智能工廠及低碳工業解決方案」為參展主題，董事長邱純枝表示，邁向碳中和是各國政府及企業的目標，而東元可以協助客戶把製程上及廠房附屬各種設備(如通風、空調、給水、空壓等系統)改換成高效率馬達搭配變頻器，加上用電監控可視化系統，大幅減少製程上的用電和排碳量，提供從生產製造到用電管理的節能優化解決方案，輔以東捷資訊(6697)的智慧工廠KPI戰情室與東訊的全智慧機電健康管理平台，可為高度用電的業者，量身打造智慧低碳工廠。

東元今年參展主題分為「低碳智能工廠完整解決方案」、「綠色動力系統解決方案」、「自動化解決方案」等三大區域，以實現「節能、減排、智能、自動」的願景為核心。在「智能工廠低碳工業節能解決方案」展區現場，運用動態展示高效節能馬達以及冷卻水塔的節能方案，並且以實際數據演釋，假設業主由IE1馬達換成IE4高效節能馬達，平均可節能5％；如果更換為IE4馬達搭配變頻器使用，節能效果更可以達到25％～50％。

「自動化解決方案」展區則規畫機器人專區以及伺服應用方案，包括「智慧噴霧防疫機器人」，也現身東元攤位執行消毒工作。而東元首度曝光的最新協作機器人，將機械手臂安裝於智慧移動平台上，這項產品採用模組化設計，定位更精準，大幅降低機器人開發的難度，適用於工業製造、消費性商業、或教育研究、醫療照護等領域。另一項自動化解決方案，是應用於半導體工廠的「天車」設備，採用東元DC伺服系統，展場模擬全廠域應用，展示行走於高空軌道上執行自動搬運和換軌功能，不占用人員行走及機台擺放空間，大幅增加空間利用率。

「綠色動力系統解決方案」展區，東元這次秀出全系列產品成果，滿足從小到大不同承載噸數的智慧移動解決方案，包括使用今年的新產品電動車動力系統T Power+作為動力系統的港口大型自動搬運車，充分實現運具電氣化，減少碳排放，結合自動化與減碳的概念。

轉投資東捷資訊這次首度針對工控資安解決方案，展出資安監控戰情室，提供OT設備層資安解決方案，包括潛伏惡意行為偵測與資安攻擊事件緊急告警通知，以降低製造業的資安風險。