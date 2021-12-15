連鎖餐飲集團八方雲集(2753)宣布，由於面臨原物料、包材全面調漲的營運成本考量，為提供消費者優良安心的餐飲品質，16日起旗下品牌「八方雲集」鍋貼、水餃每粒調漲0.5元，麵食類平均調漲5元，湯品類維持不變，「梁社漢排骨」部分產品售價則調漲2～8元。

八方雲集受惠「梁社漢排骨」積極展店挹注，2021年11月自結合併營收5.16億元，雖月減3.43％、仍年增6.34％，創同期新高、歷史第三高。累計前11月合併營收54.19億元、年增達15.2％，已提前改寫年度新高。

不過，受原物料價格上漲侵蝕毛利影響，八方雲集第三季歸屬母公司稅後淨利1.12億元，季減21.86％、年減34.57％，每股盈餘1.83元，為揭露單季財報以來新低。累計前三季歸屬母公司稅後淨利3.95億元、年減16.25％，每股盈餘6.53元。

八方雲集表示，「梁社漢排骨」截至11月底全台門市達141家，目前仍持續展店，預計年底前可達150家目標。同時，除了八方雲集、梁社漢排骨、丹堤咖啡外，新蔬食品牌「芳珍蔬食」可望在年底前開出首店。