中華(2204)100%投資的綠捷股份有限公司(GreenTrans)，即日起至12月18日止，在南港展覽館參與自動化展。綠捷AGV(無人搬運車)除了充份應用在中華汽車生產線外，2019年起陸續被台灣半導體指標大廠導入在無塵室內使用，目前已成為台灣半導體AMR(自主移動機器人)的領先廠商，未來可望成為中華車的業外新支柱。

中華汽車轉投資的綠捷，自2017年於台北國際物流展公開發表自主移動機器人AMR(Autonomous Mobile Robot)概念機後即引起產業界關注。綠捷AGV/AMR上市至今，已獲中國大陸、東南亞、墨西哥共5國41家客戶採用，應用於汽車、紡織、製鞋、半導體、電子/光電、機械、生技醫療、研究機構等各種產業鏈，相信未來會有更爆炸性的成長。

綠捷AGV產品在中華汽車楊梅廠內建立研發、製造及測試基地，楊梅廠也成為AGV的最佳實驗場域。中華汽車2012年起投入AGV研發生產並在自家汽車裝配線應用，楊梅工廠至今使用70台AGV應用在不同車種的供料路徑上，負責搬運車體、引擎總成、後軸總成與底盤線成台份物料，大大提高楊梅工廠的生產效率。中華汽車2020年啟動的「藍天計畫」最新自動化生產線擴大使用，2022年預計再增加導入約30台AGV。

綠捷執行副總廖壽錦表示，目前世界各工業強國普遍將改造物流結構、降低物流成本作為企業在競爭中取勝的重要措施，AGV/AMR就是一個協助企業降低成本的利器之一，所以近年各國AGV/AMR的市場規模都以爆發性的比率持續成長中。台灣市場也在一例一休政策所帶來的衝擊下，加速了產業自動化的步伐，很多企業也都積極評估導入無人搬運車中。

近年來綠捷聚焦在自主移動機器人AMR，整合協作式機械手臂，透過SLAM即時地圖建構與精確定位，搭配全向輪控制提升移動效率、快速與客戶機台對接、生產線上無接觸式自動充電，為客戶提升設備利用率。看準AMR的發展潛力以及半導體產業在台灣的群聚，綠捷預估AMR的年複合成長率上看20%，並持續擴大智慧傳送應用。