高雄市地政局今(15)日舉行本年度第四季、也是今年最終場的土地標售，共釋出10標13筆土地，總底價約16.7億元，共吸引40封標單競標！其中楠梓區藍田西段、仁武八卦段及岡山信義段等土地，為最多人競標的前三名，最終10標單全數順利脫標，揮出全壘打！整體溢價率為40.9%，市庫總進帳約23.5億元。

本季標售最受矚目的楠梓區藍田西段住三用地，總面積達1583坪，是本季面積最大、底價最高的標的，共吸引9位投資人競標，亦是本季標售的人氣王！包括龍騰、華友聯等知名建商，皆出價逾8億元搶標，但最終由福熙實業，大手筆加價3.9億元，以高達9.6億元的總價奪標，溢價率達69%，每坪單價60.8萬元，創下同區段住宅用地的標售歷史新高，超越今年第一季由遠雄建設寫下的43萬元單價，成為本季最高總價與溢價雙冠王！

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，從8月傳出台積電擬設廠楠梓，就已使區段房市的買氣活絡，如今台積電確定進駐，無疑使楠梓成為兵家必爭之地，尤其高雄大學特區，透天與大樓住宅產品選擇性多元，親民的房價堪稱首購天堂，如今更是投資置產客群的熱門標的，看好未來發展量能，近期楠梓一帶土地，不僅漲聲響起，部分地主亦有暫時封盤惜售的現象，唯恐一地難求，也讓建商趕緊把握機會，積極追價搶地卡位。

岡山信義段從去年第三季首次釋出，就爆出大熱門，標脫價格屢創新高！先前該區段由隆大建設以溢價率56.78%，創下每坪單價51.8萬元的高價，今年第一季再由皇苑集團，斥資6.58億元，以每坪約59.1萬元，突破地段歷史紀錄，本季亦不負眾望，共吸引6位投資人搶標，最終由鑫龍騰建設加價1.5億元，以總價約6.5億元得標，溢價率為31.1%，每坪單價72.8萬元，再度刷新同區段歷史單價紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年市場游資仍多，熱錢不斷湧入房市，締造全台房市景氣旺盛，尤其高雄不僅受惠台積電設廠效應，包括德國默克、美商英特格等國際大廠，都持續加碼投資高雄，由於建設利多當道，帶動產業經濟發展、就業人口增加，未來房市發展也更備受期待，一些地段優質、利於開發規劃的標的，勢必吸引投資人摩拳擦掌追價競搶，也讓高雄本季標售成果表現亮眼。