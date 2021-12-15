P. LEAGUE+新北國王籃球隊將在12月18、19日迎來隊史首次開幕週，球團打造街頭饒舌盛宴。首日對戰台北富邦勇士的「雙北大戰」，由Dizzy Dizzo蔡詩芸擔任演唱嘉賓，19日對福爾摩沙台新夢想家的賽事Barry Chen開唱，燃起球迷內心的嘻哈魂，號召一同捍衛新北國王的城堡。

國內職業籃球聯賽點燃戰火，各隊無不為了主場活動絞盡腦汁，新北國王本周末主場賽事，規劃18日進場的A、B區與VIP區球迷，可獲得只送不賣的「榮耀黃」開幕戰限定T，而新北國王每一場主場賽事，都會有貳樓餐飲「KINGS出任務」活動，賽前將公告任務內容，只要場上球員達成，《貳樓》將提供不同的優惠活動。

截至14日止，新北國王18日下午兩點半迎戰富邦勇士的開幕戰預售票已經售出8成，隔天對台新夢想家預售票熱賣中；這兩天球隊也會帶著購買季票的球迷在賽前進行「球場巡禮」，體驗全新打造的球員休息室與頂層VIP包廂，球迷期待已久的球隊周邊商品，也將在這次主場周亮相。

本周末兩天，新北國王不但要為球迷送上精彩比賽，周邊活動也不馬虎，知名女力嘻哈歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸，將在開幕戰擔任中場表演嘉賓，帶給球迷最原汁原味的歐美嘻哈trap，翌日賽程邀請來自三峽區的新北市嘻哈代表人物之一、現場演出最狂的「絕情少年」Barry Chen，準備「炸」翻全場，TVBS全新八點檔大戲《機智校園生活》演員也會於18日到新莊體育館與球迷們同歡，與新北國王一起響應「愛無限」公益活動，將愛心散播到各個角落。

DIZZY DIZZO 蔡詩芸擔任新北國王開幕戰中場表演嘉賓。（新北國王提供）