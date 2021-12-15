依據氣象局最新資料，雷伊颱風15日上午增強為中度颱風，依目前預估路徑進入南海後預估周末北轉，20日起影響台灣，屆時全台都會出現降雨。

水利署長賴建信表示，要求同仁積極整備，提前完成水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站水門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備確認與再次檢測；持續與地方政府保持密切聯繫，隨時調度移動式抽水機及防水擋板因應，齊力做好防災準備應變工作。

水利署指出，目前研判雷伊颱風外圍水氣可能往台灣輸送，對於進入旱季的中南部，帶來降雨的機率，另外東北部迎風面之北部及東半部地區也要注意東北季風帶來降雨，水利署已請河川局加強注意，隨時與地方政府保持聯繫，提供必要協助工作。

有關石門、德基及牡丹水庫等確實注意高水位防洪操作，並注意防汛安全，另外對於水庫濁度也啟動相關應變措施，切勿讓大台北供水受到影響。中南部水庫操作以蓄滿為原則，希望對第一期稻作及旱季供水有所助益。此外，全台67座滯洪池， 1520部抽水機，1萬2000公尺防水擋板，約20萬個防汛塊，1595位防汛志工，502個防災社區已完成預備或布署。