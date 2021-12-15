中央銀行發布11月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月增人民幣6.19億元（以下單位均人民幣）來到2360.27億元，終止連續三個月下滑，延續近年來的微幅變動趨勢，因此，央行決定從2022年1月中發布的2021年12月統計，將改採書面方式發布。

央行官員表示，國內人民幣業務從2013年2月開放至今，已顯現相當成熟穩定的發展，近年來的變動幅度均不大，預料未來中長期的發展也將續穩，評估已無每月舉行記者會說明的必要性，從下月開始將調整為書面發布的方式。

央行官員說明，人民幣存款只有開放初期快速增加，近年來大致穩定。根據央行統計，人民幣存款餘額在2015年6月來到高峰3382.18億元之後，開始反轉減少，2018年12月跌破3000億元大關至2984.42億元，至今未再重返3000億元之上，其間在2020年9月減至2351.22億元，為創新高之後的最低點，但整體來說，也沒有再向下大幅探底，大多呈現穩定的小幅增減。