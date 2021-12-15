澎湃新聞報導，中國證監會副主席方星海15日在北京召開的2020年度金融科技發展獎評審領導小組會議表示，證監會將加強證券期貨業行業科技發展組織規畫，大力促進大數據、區塊鏈等創新技術在行業的推廣應用，同時持續加強科技創新的力度，有效推動金融科技成果共用和轉化。

評審領導小組會議由人民銀行副行長、金融科技發展獎評審領導小組組長范一飛主持，方星海以金融科技發展獎評審領導小組副組長身分出席會議。

方星海表示，金融科技發展獎對促進金融行業科技創新，表彰優秀科技成果，營造良好科技交流氛圍，激發科研人員創新動力具有重要意義。證監會將加強證券期貨業行業科技發展組織規畫，大力促進大數據、區塊鏈等創新技術在行業的推廣應用，同時持續加強科技創新的力度，有效推動金融科技成果共用和轉化。

會議總結了2020年度金融科技發展獎評審工作，評定了163個獲獎項目，其中特等獎1項，一等獎12項，二等獎59項，三等獎91項，涵蓋架構轉型、基礎研究、新技術應用等多方面內容。