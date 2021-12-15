美國國務院在上周五批准對希臘的兩項軍艦潛在交易，一是升級現有巡防艦，二是出售自由級濱海戰艦(Freedom-class LCS)，因為希臘海軍正在努力升級其水面艦隊。

防衛新聞(Defense News)報導，希臘努力在升級海軍實力，包括升級現有的4艘海蛇級MEKO 200巡防艦(Hydra-class_frigate)；加購4艘新的巡防艦，而美國想要參與希臘的升級案，提高美國與這個北約盟友的合作與互動。

美國海軍與洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)提出一種方案，其中洛馬可以幫忙升級MEKO巡防艦， 另外出售以自由級濱海戰艦為基礎的多功能巡防艦，改名「希臘未來巡防艦」(Hellenic Future Frigate)，美國海軍也準備提供4艘退役的美軍艦艇，可能是退役的瀕海戰艦或是退役巡洋艦。

美國國務院在12月10日批准以25億美元升級MEKO巡防艦的計畫，另外也批准69億美元出售這4艘全新巡防艦的方案。至於退役軍艦的出售方案還沒決定。

如果執行，現代化工程清單包括：方陣1B近迫防衛武器系統 (Phalanx BLK 1B CIWS)、MK 45五寸艦砲， COMBATSS-21戰鬥管理系統(自由級所安裝)、 AN/SQS-56 聲納等等。

新的造艦案(以自由級為基礎)的武器系統包括COMBATSS-21 戰鬥管理系統、200 枚公羊飛彈 (RAM,滾轉彈體飛彈)、32枚垂直發射反潛火箭 (ASROC)、32枚 MK-54輕型魚雷等。

儘管如此，這筆交易的命運仍不明朗。因為希臘在9月的時候與法國達成協議：將以34億美元的價格出售3艘通用護衛艦，因此希臘還有多少預算能接受美國的好意?業內消息人士稱，儘管法國宣布了這一消息，但希臘特別要求美國團隊可以繼續投標。

美國海軍在今年已將服役十年的自由級給退役掉，因為它動力系統容易故障，武裝薄弱，又不能單艦遠洋巡弋，或許自由級不適合美國海軍，但是在地中海環境可能適合。