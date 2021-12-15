桃園為杜絕新北地區常跨市隨意丟棄垃圾，針對八德區、龜山區共4里試辦專用垃圾袋，盼防止跨界亂丟垃圾並從源頭減量。環保局比較10月、11月試辦地區整體垃圾量，與未施行專用垃圾袋的同年9月相較，垃圾量減少逾2成，熱點監視器也發揮成效，抓到14件亂丟垃圾。

八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華里，因位處與新北市的交界，不少新北市民貪圖方便、不想依規使用專用垃圾袋，都會跨區到桃園亂丟垃圾，環保局自10月起試辦專用垃圾袋計畫、11月正式拒收。大仁里里長張國平直言，過去常見有人騎車載著好幾包垃圾，而且丟完就跑。

環保局指出，試辦地區10月宣導期時，垃圾量有567.06公噸，11月正式拒收後，垃圾量有549.81公噸，9月尚未施行專用垃圾袋計畫時垃圾量為666.86公噸，有非常顯著的垃圾減量。

「試辦地區整體垃圾量減少逾2成！」環保局說，與9月份相比，10月、11月分別減少99.8公噸、117.05公噸垃圾量 ，垃圾減量頗具成效。此外，為防止試辦地區出現亂丟垃圾的情形，針對這4里加裝20部監視攝影機，截至9日開罰14件亂丟垃圾。

環保局解釋，自10月起有257件亂丟垃圾，不過因被安全帽、口罩遮蔽、沒有拍到車牌等因素，對垃圾袋進行破袋稽查，從垃圾中如發票、文書等尋找民眾的家戶資料，有14件被開罰，裡頭更有2件確認是新北市跨界亂丟垃圾。

環保局呼籲民眾，違規棄置垃圾可依廢棄物清理法第27條及第50條規定，處1200元以上6000元以下罰鍰，請民眾守法、切勿亂丟，一起維護生活空間的整潔與乾淨。