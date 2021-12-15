搶救「消失中的國土」外傘頂洲，第5河局規畫北港溪河口抽沙養灘。（本報資料照片）

行政院為搶救「消失中的國土」外傘頂洲，跨部會提出「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」，水利署第5河川局15日表示已規畫「北港溪河口抽沙養灘措施」，藉由更接近外傘頂洲的北港溪，進行淤沙清疏與外海拋沙，不僅可減緩北港溪河口淤塞，還可補充外傘頂洲沙源，一舉兩得。

外傘頂洲原本位於雲林縣口湖鄉外海，因受波浪、沿岸流等因素影響，逐年往西南方向漂移，目前已漂至嘉義縣海岸外側，被稱為「移動的國土」。近年來外傘頂洲因濁水溪沙源減少，面積日益縮小，中央因此積極設法復育。

第5河川局副局長吳明華表示，外傘頂洲近年沙灘流失嚴重，並有逐年陸化情形，造成國土減少，同時影響沿海養殖產業發展，中央於去年起召集相關單位，至今共辦理4次「研商外傘頂洲沙灘流失問題因應對策協調會議」，研訂短、中、長期因應措施。

第5河川局在不影響漁民養殖捕魚生計原則下，規畫「北港溪河口抽沙養灘措施」，取用北港溪河口淤積土沙，拋放至外海供外傘頂洲進行養灘，以解決漁業、養蚵環境改變、航道淤塞等問題，進而維護漁民生計，並促進生態旅遊等產業發展。

吳明華指出，目前政府全力推動外傘頂洲相關保全措施，「北港溪河口抽沙養灘」為多項方案之一，若經評估可行，將立即舉辦地方說明會，在地溝通尋求民眾認同後辦理，藉由公私協力、共享共好，達成國土保全、地方經濟發展與環境生態保育等多贏局面。

根據資料記載，外傘頂洲於1952年由雲、嘉2縣商議，行政管轄權歸雲林縣，今年因雲林縣政府計畫在外傘頂洲設置風力發電，再度引發2縣的管轄權之爭。