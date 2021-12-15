今年受到新冠肺炎疫情影響，尤其餐飲業首當其衝，屏東一家餐飲業者不顧虧損，日前大方宣布為員工調薪5至18％，讓在場員工無不露出驚訝表情，消息傳出後也讓民眾直呼「別人的老闆總不會讓人失望」。

屏東共有5家分店的業者陳价斌表示，從去年疫情影響一直未能明朗化的情況下，旗下門市營收都未能達到目標，尤其在疫情嚴重的今年5至8月，平均每間分店都要虧損約15萬元，但有感於人才留任會是未來獲利模式中必然的重點，經過審慎研討後，才會做出不同於其他餐飲業者的經營決策。

「其實這決定一點都不難」，陳价斌坦言，沒花多久時間就定案，單純考量面對就業市場人才吸納效應下，深感體質好的餐飲企業，除了門市銷售目標外，更需號召外漂子弟回家立業深耕，要留下人才，只能盡量提供各種優渥條件，才不會因為是在屏東展店而有所限制。

減薪是從來沒有考慮過的選項，雖然是老闆，但陳价斌深知員工不安，他說，當時其他餐飲店家不是放無薪假，就是撐不住乾脆結束營業，不過他堅持透過調整休假與排班方式，做到盡量不減薪為原則，就是希望給這些謹守本分，與店家攜手共度底谷的員工一分安心。

目前全公司有超過20名員工，在歲末年終收到這份大禮，直呼太開心了，陳价斌則認為，共享與共識是在這困難的階段裡，企業續存與進步的最佳方式，除了調整薪資外，更將內部升遷流程落實、每季績效獎金一併提升、加發員工家屬使用餐券等，作為每位優秀夥伴最有力的後盾。